"Lo spavento è parzialmente rientrato per il capitano interista. Vero che, dopo l'Atalanta, è volato in Argentina con una piccola lesione, tanto da essere liberato dal ct Scaloni. Ma Inzaghi lo perderà sicuramente solo per la sfida di domenica prossima con l'Udinese. Poi si capirà se potrà mettersi a disposizione per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: nel caso, più plausibile immaginarlo in panchina piuttosto in campo dall'inizio. Comunque, Lautaro sarà pronto per la Champions".