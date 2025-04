Se il talento da attaccante puro non è mai stato messo in discussione, ciò che mancava a Lautaro era un impatto decisivo in Europa

Gianni Pampinella Redattore 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 09:02)

Lautaro Martinez ha aggiunto un nuovo tatuaggio, simbolo della sua famiglia e, metaforicamente, anche della famiglia Inter. Il capitano nerazzurro è ora un’opera completa, sia umanamente che calcisticamente. Se il suo talento da attaccante puro non è mai stato messo in discussione, ciò che gli mancava era un impatto decisivo in Europa. "Mai oltre le 6 reti in una singola stagione nella coppa dei grandi. Più delusioni che soddisfazioni, come nella classifica dell’ultimo Pallone d’oro: Lautaro settimo, e davanti a lui Mbappé, Haaland, Vinicius. La svolta si è materializzata in questa stagione, a ben vedere in questo 2025 da sogno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.