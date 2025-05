In casa Lazio prosegue la preparazione in vista della sfida di campionato contro l'Inter. Per l'occasione il tecnico Baroni non potrà contare su capitan Zaccagni, squalificato, e con ogni probabilità toccherà a Pedro sostituirlo. Così scrive Il Messaggero: "Tutto sulle spalle del veterano. La Lazio si aggrappa alla classe e all'esperienza di Pedro, il mix perfetto per sognare ancora il quarto posto nella bagarre finale con Juventus e Roma. Lo spagnolo è l'unico in rosa che può permettersi di fare le veci di Zaccagni, squalificato e non di certo nel suo periodo migliore in questa stagione anche per qualche acciacco".