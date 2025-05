"Con i suoi gol Dia ha firmato le ultime due vittorie (entrambe in trasferta, contro Genoa ed Empoli). Il 28enne senegalese, ex Salernitana, ha realizzato 12 reti in biancoceleste: 9 in campionato (coincise con 7 vittorie e 2 pareggi), 3 in Europa League. Baroni lo ha collocato al centro della trequarti. In una posizione per sganciarsi ad affiancare Castellanos. La soluzione del doppio centravanti è una delle chiavi vincenti di Baroni. Contro l’Inter il tecnico cercherà più copertura causa anche il 6-0 subito all’andata. Contro la Juventus Dia è partito dalla panchina per far spazio a Dele Bashiru. A Milano il nigeriano potrebbe andare sulla sinistra (provato pure Noslin) al posto dello squalificato Zaccagni per dare più equilibrio alla trequarti. Con Pedro a destra, causa i fastidi muscolari di Isaksen. Ieri Tavares è tornato ad allenarsi col gruppo, Difficile che a San Siro giochi dal via: Marusic in pole per sostituire lo squalificato Pellegrini nel ruolo di terzino sinistro", aggiunge il quotidiano.