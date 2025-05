Buone notizie per la Lazio: Nuno Tavares, assente ormai da un mese per infortunio, sarà nuovamente a disposizione di Marco Baroni, e figurerà nella lista dei convocati per la partita contro l'Inter. Così scrive Il Messaggero: "Stavolta è tutto vero. Nuno Tavares ha completato il secondo allenamento di fila col gruppo e ciò significa che potrà essere a disposizione con l'Inter. Notizi importante per Baroni e il calciatore stesso".