Lazio, i numeri dell’attacco a sette punte a confronto con le big d’Europa

L'Inter deve affrontare lunedì sera la sfida di campionato contro la Lazio di Baroni che arriva dalle vittorie in Coppa Italia e campionato contro il Napoli e da quella in Europa League in casa dell'Ajax. La formazione biancoceleste, nonostante qualche acciacco, sta facendo benissimo. Il Corriere dello Sport descrive i biancocelesti come una squadra d'attacco che si basa sulla libertà d'espressione negli ultimi 30 metri. Un attacco a sette punte che si alterna tra le Coppe e la Serie A. Castellanos, squalificato contro i nerazzurri, ha segnato 8 gol: 6 in Italia e 2 in EL. Zaccagni ha segnato 6 gol, 5 in Serie A. Pedro ne ha segnati 7: 3 in campionato e 4 in Europa. Isaksen ha segnato 3 reti, 2 in A, uno in Europa. Noslin di gol ne ha fatti cinque, 2 in Serie A e 3 in Coppa Italia. Tchaouna: 2 gol, uno in A, uno in Europa. Totale: 37 gol su 47 totali sono stati messi a segno dai giocatori del reparto avanzato.