Inter, Inzaghi punta un altro record che dura da quasi 20 anni

"La media punti nerazzurra al Meazza è di 2,18, ma schizza a 2,55 appena ci si allontana dalla comfort zone milanese: 23 punti in 8 partite, 25 reti fatte e appena 5 subite. Se non fosse stato per i punti gentilmente offerti negli ultimi minuti nel Marassi genoano e a Monza, contro due squadre in lotta per sopravvivere, il percorso sarebbe netto. In Italia non ci sono paragoni - l’Inter va pure meglio di un Napoli iper-performante lontano dal Maradona con la media di 2,36 punti –, mentre è in Europa che questo percorso fa ancora più impressione. Nessuna squadra, infatti, fa più punti dei nerazzurri in trasferta tra le big che giocano la Champions. Il Liverpool, tiranno sia in Premier che in Coppa, è quella che più si avvicina a Inzaghi: nel proprio campionato il collega Arne Slot ha fatto 27 punti in 11 gare e qui la media fa 2,45. Tantissimo ma non quanto Simone", spiega La Gazzetta.