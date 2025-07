Nerazzurri e rossoneri si contendono il difensore, ma per convincere il Parma servirà un forte sforzo economico

Fabio Alampi Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 08:27)

Un vero e proprio derby di mercato, quello che si è acceso per Giovanni Leoni: Inter e Milan si stanno contendendo il promettentissimo difensore classe 2006, ma per convincere il Parma servirà fare un grande sforzo economico. Senza dimenticare che nerazzurri e rossoneri dovranno prima fare spazio in rosa. Così scrive Tuttosport: "Milan e Inter per l'ennesima volta sono pronte a duellare per lo stesso obiettivo. Questa volta si tratta di un difensore, italiano, futuro nazionale. Un po' come ventitre anni fa, quando i ben più rodati Nesta e Cannavaro - all'epoca rispettivamente 26enne e 28enne - accesero l'estate del 2002 con le due milanesi che alla fi ne se li spartirono, Cannavaro dal Parma all'Inter per 23 milioni; Nesta dalla Lazio al Milan per 31. Investimento, euro più, euro meno, che servirà come minimo per sedersi al tavolo col Parma per trattare Giovanni Leoni".

Richieste e concorrenza — "Un paio di indicazioni. La prima: il Parma non vorrebbe vendere il suo gioiellino, acquistato l'estate scorsa dalla Sampdoria per 4.8 milioni (più 3.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita), convinto che fra dodici mesi il suo valore sarà ancora più alto. La seconda: le milanesi oggi sono i due club più "caldi" su Leoni, ma è interessata anche la Juventus, così come hanno sondato il terreno alcuni club della Premier. Inquadrato il caso, come scritto, per cercare di prendere Leoni serviranno almeno 30 milioni, ma non è detto che bastino".

Serve cedere "Per avvicinarsi alla richiesta del Parma e provare il colpo, però, sia Milan che Inter dovranno fare spazio e di conseguenza cassa. [...] Lato Inter. In questo caso il giocatore da cedere per avere i soldi per trattare col Parma è soprattutto Bisseck (ieri sono tornate a circolare voci su Acerbi e Al-Hilal, ma non ci sono state conferme). Per l'Inter il tedesco è cedibile e Ausilio confida di incassare almeno 35 milioni. In Inghilterra il gigante nato a Colonia piace all'Aston Villa, ma non solo. Se arriverà l'assegno giusto, l'Inter - che dal Parma ha appena preso Bonny e ha parlato più volte di Leoni (c'è anche un grande feeling fra Marotta e Cherubini, ad dei ducali) -, proverà l'affondo.

[...] Chi venderà prima, potrà agire. Leoni, che il 21 dicembre compirà 19 anni e a settembre si iscriverà a Scienze motorie, aspetta e non è detto che scalpiti per un trasferimento immediato in una grande piazza: un altro anno in A a Parma sa che gli farebbe bene. È lo stesso pensiero del Parma e pure l'Inter, qualora fosse impossibile averlo subito, in cambio di uno sconto sarebbe disposta a comprarlo subito, lasciandolo però in Emilia un'altra stagione".