L'Inter ha deciso: Giovanni Leoni è il profilo giusto per rinforzare la difesa. Un giocatore per il presente e per il futuro, uno per il quale vale la pena non solo fare un investimento importante, ma anche cambiare la propria strategia di mercato. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter vuole talmente tanto il gioiello del Parma da cambiare la sua strategia. Che fin qui è sempre stata quella di ragionare intorno a una cessione per poi tentare l'affondo sul difensore classe 2006. La nuova è questa: il club nerazzurro pensa di portare a termine l'operazione Leoni senza uscite. Un'aggiunta, non una sostituzione. Un investimento per l'oggi e per il domani che può essere considerato centrale, al punto di metterlo in agenda come prioritario, non legandolo ad altri affari".