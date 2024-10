Libero – Fischi per fiaschi: Cristante graziato e rigorini. Partite nel caos

Il quotidiano parla dell'ultima giornata e degli episodi arbitrali che l'hanno caratterizzata come il fallo del giallorosso su Thuram in Roma-Inter

Il quotidiano Libero, tra le sue pagine sportive, parla dell'ultimo turno di campionato all'insegna di diversi episodi e scrive: "Anche volendo, parlare di calcio è dura perché gli arbitri stanno diventando i protagonisti di ogni partita. E quando accade che il protagonista è colui che invece non dovrebbe farsi notare, «Lissone, abbiamo un problema». Ogni partita contiene qualche errore e in ogni giornata ce ne sono almeno un paio macroscopici".

Gli episodi

Il giornale parla anche di quello che è accaduto nella gara tra Roma e Inter:"L’ultima giornata ha regalato il fallo da ultimo uomo non fischiato né revisionato di Cristante su Thuram in Roma-Inter a fronte di un non-fallo costato il rosso a Reijnders in Milan-Udinese. Il tutto mentre Romagnoli non veniva sanzionato per il più chiaro dei falli da ultimo uomo perché se non fischio allora sì che il Var può richiamare. La serie A sta diventando una barzelletta mentre Rocchi, capo degli arbitri, minimizza. Il problema è a monte. Hanno creato un regolamento che limitalo spazio di giudizio degli arbitri e poi il problema è proprio la disparità di giudizio. A questa ridicola incapacità di gestire episodi simili vanno aggiunti gli ormai famosi e tutti italiani rigorini", si legge sul quotidiano.