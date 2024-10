Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma soffermandosi sugli episodi arbitrali: "Rocchi ha chiesto uniformità di giudizio e poi torniamo in campo e succedono queste cose: è un disastro. Se ieri butti fuori Reijnders, che ha fatto di tutto per evitare di toccare l'avversario, come fai a non cacciare Cristante che fa contatto e butta giù Thuram? Ci costringono a fare ragionamenti contro gli arbitri, che sono gli assoluti protagonisti del campionato: questa cosa è insopportabile".