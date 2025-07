La foto postata sui social ieri da Benjamin Pavard non è andata giù a nessuno. Si è trattata di una leggerezza enorme, sottolineata anche da Libero in edicola stamattina. Si legge infatti sul quotidiano a proposito del difensore dell'Inter:

"Dunque “Benji l’interista” Pavard gioca a padel in Sardegna. Non lo sport ideale per chi ha una caviglia malconcia. Lo sanno tutti, dato che tutti giocano a padel. La caviglia del francese era messa davvero male al Mondiale per Club, vista la sostituzione nella prima partita e l’esonero dall’impegno. Oggi, se l’Inter fosse passata ai quarti di finale, Pavard non avrebbe potuto giocare a calcio, ma a padel sì.

Se il rientro a casa lo ha fatto guarire, allora il problema non era la caviglia ma la non voglia di essere a disposizione. Ed ecco che tornano alla mente le parole di Lautaro Martinez. Magari ha giocato da fermo, si è trattenuto, è stato attento, ok, ma anche farsi fotografare è fuori luogo, così come lo era il like di Thuram al post di Calhanoglu. Il capitano ci mette la faccia, gli altri ci mettono post e cuoricini: c’è una bella differenza. Non è un caso che siano proprio i dissidenti a usare questi nuovi ferri del mestiere".