Libero – Como, mercato da 100 mln? Possono diventare 200. Ecco perché Fabregas è rimasto

"Capito perché Fabregas è rimasto al Como? Cento milioni di buoni motivi in costante aggiornamento", scrive Libero

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 23:46)

Prima di optare per Chivu, l'Inter aveva tentato di prendere Cesc Fabregas. Una trattativa durata qualche giorno prima della mossa del Como che è riuscito a trattenere il suo allenatore.

"Capito perché Fabregas è rimasto al Como? Cento milioni di buoni motivi in costante aggiornamento. Probabilmente diventeranno 150 o addirittura 200, ché di problemi a investire qui non ce ne sono. Il club lariano è il grande protagonista del mercato sia in serie A sia in Europa: c’era da aspettarselo, ma non così. Non stupiscono le cifre, che sono alte per un club piccolo ma non lo sono conoscendo la disponibilità della famiglia Hartono che ne è l’azionista: stupiscono le idee e il modus operandi che sono da grande club. Uno dopo l’altro, il Como sta andando a prendersi i giocatori che si era appuntato in sede di strategia. Strategia, questa sconosciuta in Italia", spiega l'edizione odierna di Libero.

Se lo scorso anno il Como ha preso anche giocatori molto esperti come Varane, Dele Alli e Belotti con scarsi risultati, quest'anno sono arrivati Jesus Rodriguez dal Betis, la mezzala/trequartista Baturina dalla Dinamo Zagabria, l'ala destra Addai dall'AZ ed è in dirittura d'arrivo Kuhn dal Celtic. Tutti acquisti molto giovani (dai 19 ai 25 anni) per un totale di 73,5 mln investiti. "Altri 25 sono già stati accantonati per Thiaw: il Milan ha già accettato, il difensore non ancora. Ulteriori 5 sono pronti per l'indennizzo per Morata, altri 8 milioni sono stati offerti al Celta Vigo per Starfelt, centrale 30enne svedese. Ulteriori 13 sono serviti a riscattare i terzini Alex Valle (21 anni) e Van der Brempt (23) e il giovane centrale Fellipe Jack (19, dal Palmeiras). Ed ecco che ci avviciniamo a quota 150. Non solo: è un colpaccio anche la permanenza di Nico Paz, lasciato a Como dal Real Madrid ancora per un anno o due perché è l’ambiente giusto per accrescerne ancora il valore. Probabilmente il club lariano lo valorizzerà ben oltre i 9-10 milioni già fissati come ricompra, però nel frattempo ha inserito alternative che a loro volta cresceranno all’ombra di Paz. Fa sorridere considerando che è un ventenne, ma è così e spiega bene il circolo virtuoso innescato", aggiunge poi il quotidiano.

Ora il Como ha 43 giocatori in rosa ed è giunto il momento di vendere. "Ma il Como è nelle condizioni di poter cedere chi non rientra nei piani dopo aver acquistato. Altro lusso. L’altra cosa impressionante infatti sono le tempistiche: il club sta facendo quasi tutto il mercato prima del ritiro. Qualunque direttore sportivo sa che questa è la cosa più difficile in assoluto", chiosa Libero.