"Il gol di Pedro ha spento la luce, quel calcio di rigore realizzato dallo spagnolo al minuto 89 di Inter-Lazio ha fatto calare il sipario sulle speranze di trionfo che i nerazzurri stavano improvvisamente cullando, nel mentre la cronaca dal Tardini raccontava di un Napoli inchiodato sullo 0-0 contro i padroni di casa del Parma". Apre così Libero nel suo focus sull'Inter , che vede sfumare lo scudetto ai danni del Napoli. Eppure, come sottolinea il quotidiano, la grande chance per vincerlo c'era stata: "Gli astri si stavano riallineando e per una volta l’Inter ha avuto l’opportunità di giocare la parte di quella che ne approfitta. Invece non è andata così, la natura “pazza” si è nuovamente rivelata in tutta la propria essenza e la squadra, distratta dall’impegno della Champions eletto fin da subito come prioritario, neanche sentendo l’odore del sangue ha avuto la forza mentale per switchare e pensare solo al campionato.

Atteggiamento che ha infastidito San Siro, perché per una stagione intera hanno tutti compreso l’esigenza di doversi in qualche modo risparmiare al fine di cullare il sogno della coppa dalle grandi orecchie, ma a pochi minuti dalla fine di Inter-Lazio, i nerazzurri erano in vantaggio e avevano superato il Napoli al primo posto in classifica. In quel momento la testa non avrebbe dovuto ricevere alcuna contaminazione dal pensiero della Champions, non avrebbe dovuto prevalere alcun sentimento di paura, né avrebbe dovuto presentarsi la famosa sindrome da braccino, quella che viene ai tennisti quando sono in procinto di vincere un match importante.