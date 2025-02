Libero – Inter, c’è un aspetto che ora preoccupa più della classifica

Non ci voleva. L’Inter che perde a Torino in casa della Juventus riporta a galla un aspetto che continua a preoccupare da inizio stagione. Lo sottolinea anche Libero in edicola oggi:

“Certo, per lo Scudetto la strada è ancora lunga, ma la sensazione è che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto dare una sterzata importante in caso di vittoria. Invece, la gara dell’Allianz Stadium conferma le incertezze interiste nelle grandi serate: contro la Juventus sono arrivati solamente due pareggi, nei derby contro il Milan solo un pari e una sconfitta (ol- tre al pesantissimo ko in Supercoppa), con il Napoli c’è l’1-1 dell’andata (in attesa del ritorno al Maradona)”.