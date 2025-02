Il problema dell’Inter è che non riesce più a cogliere tutto il buono che i 29,3 anni della rosa (la più alta sia in serie A sia in Champions) possono offrire

Marco Astori Redattore 18 febbraio 2025 (modifica il 18 febbraio 2025 | 17:16)

C'è una grande differenza di atteggiamento, sotto gli occhi di tutti, tra l'Inter di campionato e l'Inter di Champions League. Ed è proprio su questo tema che Libero oggi si concentra nella sua edizione odierna: "In Champions League la prestazione c’è sempre stata. L’Inter ha giocato allo stesso modo contro il Manchester City e l’Arsenal così come contro il Monaco o lo Young Boys, dove pure non ha prodotto un buon calcio ma alla fine l’ha sfangata proprio per via dell’atteggiamento serio. Anche in Europa si sente forte, molto forte, così forte da poter alzare la coppa ma, a differenza del campionato, non si sente mai superiore. Di conseguenza gioca senza pensare che il risultato sia dovuto, mettendo in campo anche quella sana paura di perdere che poi la porta a vincere di misura (quattro vittorie su sei per 1-0).