"Anche Correa è un cambio viziato da una fissazione tattica, ovvero che è l’unico attaccante in grado di condurre il pallone in verticale, cosa di cui l’Inter aveva bisogno in quel momento per risalire il cambio. Ma l’argentino non ha più l’attitudine per queste partite, non è connesso, non ha voglia di sporcarsi. Inzaghi poteva pescarne uno a caso tra Taremi e Arnautovic che avranno tutti i difetti di questo mondo ma in Coppa Italia avevano appena prodotto una prestazione solida, seria, concreta".