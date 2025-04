C'è qualcosa da salvare nel pomeriggio di ieri per l'Inter? Forse un unico aspetto, riportato dall'edizione odierna di Libero. Si legge infatti sul quotidiano questa mattina: "L’unica buona notizia per l’Inter è la comprensione del Meazza nei confronti della squadra.

Il pubblico dedica un applauso ai nerazzurri dopo lo 0-1 per la Roma. Terza sconfitta consecutiva, seconda di fila in un campionato che sembra sgretolarsi tra le dita. Viene apprezzato il confusionario ma coraggioso tentativo di recuperare un primo tempo dominato dai giallorossi più convinti, più brillanti, più lucidi, più tutto, ma questo applauso è rassegnato e triste, di quelli che si fanno al termine di una stagione senza trofei, non alla vigilia di una semifinale di Champions League".