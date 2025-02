L'esterno arrivato negli ultimi giorni di mercato potrebbe tornare in campo dopo l'assist sfornato nel derby

Cambierà sicuramente volto l'Inter rispetto a pochi giorni fa. Nella seconda sfida con la Fiorentina, in programma domani al Meazza, ci saranno novità di formazione. Mancherà di sicuro Denzel Dumfries, squalificato, ma potrebbe non essere l'unico esterno assente. Lo spiega Libero che tiene sul tavolo anche l'ipotesi di vedere in campo Zalewski dal primo minuto: