In attesa di valutare la nuova Inter in campo nel medio-lungo periodo, i benefici del cambio di allenatore dal punto di vista del morale e degli stimoli sono già palesi. Lo sottolinea anche Libero in edicola stamattina: "Tutto si può dire di Cristian Chivu, ma non che sia arrivato all’Inter con le idee poco chiare. Sono gli attestati di stima da parte dei giocatori a dirlo, oltre a quanto si intravede in campo. Da Lautaro a Dumfries, passando per Mkhitaryan, Bastoni, Barella e via di aggiunte giornaliere, non c’è nerazzurro che non parli bene del nuovo allenatore.