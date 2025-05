Che giudizio dare alla stagione dell'Inter in caso non dovesse arrivare alcun titolo a fine anno? Libero in edicola stamattina non ha dubbi e offre ai tifosi nerazzurri una prospettiva valida sul lavoro di Inzaghi e dei suoi ragazzi. Si legge infatti:

"Tra qualche stagione sarà chiaro il motivo per cui questa annata è considerata buona anche nell’eventualità degli zero titoli. È il punto di rottura tra il passato di sacrifici e un futuro più leggero. L’Inter si sta guadagnando la possibilità di affermarsi per diversi anni a questi livelli grazie al percorso che l’ha portata in semifinale di Champions. Se arriverà la finale di Monaco, tanto di guadagnato, altrimenti potrà comunque trasformare quella che sembrava un'eccezione in una abitudine".