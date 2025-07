Il focus sul momento che sta attraversando il club nerazzurro e sulla strategia per uscirne

Daniele Vitiello Redattore/inviato 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 13:32)

Come uscire da questo momento di crisi? L'Inter sembra aver scelto la sua strategia. Non sarà facile, ma serve coraggio in certi momenti. E l'esperienza può fare la differenza. Sul tema interviene anche Libero in edicola stamattina:

"Se anche la telefonata tra Lautaro e Calhanoglu ci fosse stata, non avrebbe risolto nulla perché le posizioni sono inconciliabili. E siccome l’Inter è giustamente dalla parte del suo capitano, non resta che vendere il turco al miglior offerente. Ecco perché la mossa di Marotta è stata provvidenziale: obbliga chi vuole andare via a palesarsi, assumendosi le responsabilità che ne conseguono, tra le quali il portare un acquirente credibile che parli con il club e faccia offerte congrue al valore del giocatore.

L’Inter può uscire da questa situazione solo palesandosi in modo convinto. Lo deve fare attraverso le parole del presidente Marotta e nei fatti sul mercato. Non può lasciare che i giocatori risolvano le questioni tra loro e non può pensare che sia Chivu da solo a tenere insieme i cocci, cosa che evidentemente Inzaghi prima faceva.

Serve più presenza e questa presenza la si comunica anche con decisioni pesanti, ovvero un paio di cessioni illustri che alleggeriscano le tensioni: oltre a Calhanoglu (l’Al Hilal di Inzaghi avrebbe offerto un contratto da 20 milioni netti a stagione per tre anni, più altri tre nello staff tecnico), anche Thuram e Pavard non possono più essere intoccabili".