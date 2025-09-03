Libero: “Inter presuntuosa sul mercato. E non è colpa di Oaktree se alla fine…”

"Bisognava riaccendere la passione, invece si è scelta una stagione di transizione, formula che nel calcio è spesso l’anticamera del fallimento", scrive Libero

Matteo Pifferi Redattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 08:46)

"Una febbre ha contagiato le due sponde del Naviglio durante l’estate. Non quella dell’entusiasmo, ma il delirio caldo della presunzione. La convinzione, per Inter e Milan, che il tempo fosse un alleato e che le concorrenti fallissero il rafforzamento. Ora la diagnosi è impietosa: le milanesi sono le grandi sconfitte tra le big di Serie A perché entrambe hanno sprecato un’occasione d'oro". Apre così l'analisi, dura, di Libero sul mercato delle due milanesi.

Il quotidiano, poi, si concentra sull'Inter: "L'Inter aveva l’evidenza della fine di un ciclo, il Milan un classico anno zero da sfruttare, con un nuovo ds e senza coppe. Ma sul più bello, sono andate in tilt. L’Inter non ha fatto la rivoluzione che doveva fare; il Milan, per farla, è piombato in una confusione surreale. Il peccato del club nerazzurro è stato privilegiare i freddi numeri ai sentimenti.

Bisognava riaccendere la passione, invece si è scelta una stagione di transizione, formula che nel calcio è molto spesso l’anticamera del fallimento. La scelta della conservazione del blocco storico non è stata dettata dai fantomatici “paletti della proprietà”: è una scelta strategica. E alla fine ha portato a fare per Chivu lo stesso mercato timido che Inzaghi aveva rifiutato", spiega Libero.

La chiosa, poi, è impietosa: "E così, Milano si ritrova a inseguire la leadership perduta. Dovrà farlo avvolta da un Meazza spettrale e zavorrata da un clima di sfiducia che non si respirava da dieci lunghi anni"