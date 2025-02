Libero – La Juve è alla frutta e ha un peccato originale

"Tre giorni prima di battere la Juventus a Torino, l’Empoli ne prendeva cinque dall’Atalanta in casa. Era la quarta sconfitta consecutiva, la nona nelle ultime undici partite. Una crisi che più nera non si poteva, l’occasione ideale per stare zitti ed esonerare D’Aversa, invece subito dopo la gara si presentava il direttore sportivo Gemmi per confermare l’allenatore". Comincia così l'articolo del quotidiano Libero che parla dell'eliminazione dalla Coppa Italia della Juventus.

"Dopo la «vergognosa » - così l’ha definita Thiago Motta - prestazione della Juventus proprio contro l’Empoli e conseguente uscita di scena dalla Coppa Italia, nessun dirigente del club bianconero si è presentato al fianco di Thiago Motta che è giovane ma ha la personalità per assumersi la responsabilità della figuraccia, però le colpe non sono solo sue. E mandarlo da solo rischia di far passare il messaggio per cui la società ha abbandonato il tecnico, un po’ come accadde a Fonseca nella famosa serata dell’esonero", continua il quotidiano riferendosi alla gestione del post partita da parte della dirigenza bianconera. Davanti ai microfoni solo l'allenatore che si è assunto la responsabilità di quanto accaduto per non essere riuscito a passare la giusta mentalità ai suoi ragazzi. Che lo avrebbero deluso per l'atteggiamento in campo.