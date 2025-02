Bianconeri e nerazzurri si sfidano stasera a Torino per un balzo in avanti in classifica verso i rispettivi obiettivi

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 18:16)

Per obiettivi diversi, ma i punti messi in palio in Juve-Inter hanno la stessa importanza. Che è cambiata in ogni caso dopo il pareggio di ieri tra Lazio e Napoli. Lo sottolinea Libero in edicola stamattina. Questo il focus: "I pareggi di Atalanta, Napoli e Lazio permettono a Juventus e Inter di affrontare il derby d’Italia con un pizzico di leggerezza in più. Un ulteriore pareggio lascerebbe la classifica invariata tra le prime cinque. La vittoria passa dall’essere un obbligo a un’occasione.

La situazione ideale per entrambe le squadre in questo momento della stagione: la Juventus all’orizzonte ha il ritorno del playoff di Champions League, fondamentale anche per guadagnare i soldi necessari per riscattare qualche giocatore attualmente in prestito, mentre l’Inter avrà il Genoa in campionato, la Lazio in Coppa Italia prima dello scontro diretto con il Napoli".