"La sua strategia è mettere pressione al club, arrivando addirittura a disertare gli allenamenti individuali previsti questa settimana per recuperare da un problema muscolare. Il nigeriano ha anche svuotato l’armadietto, il messaggio è chiaro: non intende più mettere piede a Zingonia. L’Inter resta alla finestra, in paziente attesa che la situazione si evolva. Per quanto concerne i nerazzurri, non esiste alternativa a Lookman, ecco perché c’è tutta l’intenzione di aspettare, per poi magari presentare un’altra offerta ritoccata verso l’alto, che sfiori i 50 milioni tra parte fissa e bonus. La palla adesso è nel campo dell’Atalanta, che deve decidere come muoversi.