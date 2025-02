Conceicao sottolinea l’obbligo di preparare il derby nelle condizioni attuali, valutando anche possibili soluzioni tattiche. Tra queste c’è Abraham come opzione logica per il ruolo da centravanti,, senza escludere una mossa a sorpresa che potrebbe prevedere Leao in quella posizione, pur ammettendo la necessità di inventarsi qualcosa con il poco materiale a disposizione e confrontandosi, in qualche modo, con la solidità del progetto dell’Inter.