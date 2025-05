"Al bar si discute più di questo che non del senso di questo epilogo. Gli argomenti dovrebbero essere altri. Ad esempio Conte continua a parlare di miracolo ma la verità è che questo scudetto, se finirà come sembra che finirà, lo avrà perso l’Inter più che vinto lui. L’offerta del Napoli in campo non è stato all’altezza del lavoro, sicuramente nobile, svolto dietro le quinte".