"Per l’Inter sarà fondamentale cedere Taremi per fare spazio a un altro attaccante", commenta poi Libero

L'eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense e il conseguente post partita molto acceso ha alzato la tensione in casa Inter, tanto che poi sono arrivate le parole di Lautaro, la replica di Calhanoglu e il like galeotto di Thuram .

L'edizione odierna di Libero sottolinea come non ci sia ancora stato un confronto tra Thuram e Lautaro e l'Inter stia iniziando a fare delle valutazioni proprio sull'attaccante francese:

"L’Inter che ufficializza Bonny con tanto di foto dello stesso da piccolo con la maglia di Eto’o - a proposito di numeri 9 - si domanda se il rendimento di Thuram tornerà quello del primo anno. Il club non vuole venderlo ma servirà un discorso serio al rientro dalle ferie (non solo con Lautaro, dato che il confronto di cui si parla non è avvenuto). Per l’Inter sarà fondamentale cedere Taremi per fare spazio a un altro attaccante, ma è un’operazione da ultimi giorni di agosto".