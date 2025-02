"E in nove minuti, tra il 59’ e il 68’, la Fiorentina va a segno due volte: prima Ranieri, che feroce anticipa Frattesi su corner di Mandragora e poi Kean, che salta in alto e incorna Sommer e nel finale approfitta del regalo di Dimarco. Il calendario non lascia respiro: lunedì si replica a San Siro. Nel Franchi che canta felice Bove si regala un’altra passerella: forse quel ricordo di sessantasette giorni fa, ora, sarà un po’ più dolce".