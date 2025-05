In casa Napoli cresce la preoccupazione per Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco, già non al meglio della condizione, si è dovuto arrendere dopo neanche un quarto d'ora di gioco contro il Genoa, e il rischio che la sua stagione sia già finita è quanto mai reale. Così scrive Il Mattino: "La nota peggiore, comunque, arriva ancora dall'infermeria, affollata come non mai anche per questo finale di stagione. Stanislav Lobotka era il grande atteso della vigilia, una settimana di conti per capire quanto e se vederlo in campo. Alla fine non stupisce vederlo titolare: i segnali della vigilia lo avevano fatto capire. Ma la sua partita è durata poco meno di un quarto d'ora. Perchè si ferma e alza la mano, chiama il cambio. I gesto di stizza di Conte è palese: la scommessa è persa".