Per dare un'accelerata all'operazione può scendere in campo il giocatore stesso, che ha più motivi per convincere i bergamaschi. Così scrive il Corriere dello Sport: "Se lo scorso agosto il desiderio di Psg era così forte nella testa di Lookman, c'è da credere che ora lo sia ancora di più quello di Inter. Talmente forte da non prendere in considerazione neppure l'Atletico o altre eventuali squadre che dovessero palesarsi all'orizzonte, come avrebbe già spiegato ai vertici dell'Atalanta. Probabile che voglia far capire anche che trattenere a forza un giocatore sarebbe controproducente per tutti.