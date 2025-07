Ademola Lookman è il grande colpo che l'Inter vuole piazzare in questa sessione di mercato. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport, convinta che i nerazzurri, in caso di acquistato del nigeriano, arriverebbero al livello delle grandissime squadre d'Europa:

"Come non si discute la centralità della ThuLa: il Toro e Marcus Thuram hanno messo il turbo all’Inter dell’ultimo scudetto e a quella che nell’ultima stagione è arrivata a giocarsi tutto fino in fondo, lo stesso dovrà succedere nell’Inter che verrà, per lanciare l’assalto a Conte. Alle spalle dei due bomber, il presidente Marotta e il ds Ausilio hanno allestito una coppia di giovani di grande talento e potenziale, Pio Esposito e Bonny, in attesa di Lookman, il grande colpo che può portare l’attacco dell’Inter su un piano superiore, al livello delle grandissime d’Europa".