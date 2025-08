L'attaccante nigeriano, in attesa di novità di mercato, sta lavorando da solo a Zingonia per superare il problema al polpaccio

Fabio Alampi Redattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 12:16)

In attesa di eventuali novità di mercato, Ademola Lookman sta lavorando da solo a Zingonia per superare il problema al polpaccio accusato nelle ultime settimane. Niente scontro frontale con l'Atalanta per il momento, come rcconta La Gazzetta dello Sport:

"Non si è ancora mutato definitivamente in Lookmeiners, ma solo perché non è ancora arrivato il giorno — prevedibile? certo? — in cui deciderà di marcare visita. E nel caso vedremo con quali modalità: se uguali, simili o differenti rispetto a quelle di Teun Koopmeiners, un'estate fa.

Ieri Ademola Lookman, come nei giorni precedenti, ha varcato il cancello di Zingonia e, correndo da solo (la squadra era a Lipsia), ha rispettato il programma di recupero dall'infortunio al polpaccio. Che non prevede più solo terapie, ma il lavoro individuale propedeutico al ritorno in gruppo, che sarebbe previsto fra martedì e mercoledì (e il condizionale è più che d'obbligo)".