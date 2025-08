Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Una telenovela che nel frattempo, con ovvio riferimento al caso-Koopmeiners dell'anno scorso, agli occhi dei tifosi ha trasformato Lookman in Lookmeiners. E il soprannome è più divertente di certi commenti di sostenitori della Dea che popolano la Rete in queste ore: irriconoscente, così come Ademola e il suo entourage hanno provato a far sentire l'Atalanta per il mancato ok alle offerte interiste, è il termine più gentile che usa la gente be, e la rgamasca per sintetizzare il suo comportamento. E questo strappo sì che sembra già consumato".