Non è stata indimenticabile la prima partita da titolare con la maglia dell'Inter di Luis Henrique. Come scrive il Corriere dello Sport, il brasiliano ha commesso qualche errore di troppo contro l'Urawa:

"Non è facile per nessuno, soprattutto per coloro che devono entrare in un contesto di squadra nuovo e far fronte a situazioni pregresse. Può essere il caso di Luis Henrique, che ieri a Seattle ha debuttato dal primo minuto con la maglia dell’Inter dopo aver rotto il ghiaccio nei giorni scorsi con la mezz’ora contro il Monterrey".