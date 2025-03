Napoli-Inter è anche Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez . La Gazzetta dello Sport parla così dei due ex amici in vista del big match del Maradona in programma alle ore 18. “In questa relazione di umani sentimenti siamo passati al terzo e ultimo stadio: l’indifferenza. Prima tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez era tutto un cinguettìo di uccellini, quei due sembravano nati per stare felicemente insieme: prima trascinavano l’Inter fino allo scudetto numero 19, poi due anni dopo per poco non sbaciucchiavano una Champions.

Dopo il gran rifiuto del belga, si è passati alla rabbia furiosa e alla reciproca “antipatia”, mentre ora invece eccoli mentre si ignorano su fronti opposti. Chi tra i due ex amici deciderà lo scontro scudetto? Il belga che prova un ultimo rilancio di carriera a Napoli o l’argentino diventato totem a Milano? Per nessuno è il miglior momento della stagione, a dirla tutta. Romelu si è inabissato nel lago di Como, ha toccato la miseria di otto palloni in una partita. Il suo tecnico-padre Antonio Conte ha imparato giorno dopo giorno che non esiste più il Lukaku nerazzurro: quella palla di cannone sparata in velocità è un lontano ricordo, in Campania hanno scoperto un centravanti molto più statico che serve, soprattutto, per dare le carte ai compagni. Ha già fornito sette assist e in tutta la stagione dello scudetto interista, la sua migliore, ne aveva fatti appena due in più. Adesso cerca la doppia cifra per la quinta volta da quando ha debuttato in A, ben sapendo che ogni volta che l’ha messa dentro poi la sua squadra ha vinto: 9 reti, 9 successi.