Il commento del giornale alla vittoria per uno a zero della squadra di Conte che ha superato l'Inter ed è prima a + 1 in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 21:47)

"Una sportellata di Lukaku ridà al Napoli il primato solitario, evita l’ingorgo in vetta e conferma che la Roma sarà una patata bollente per Ranieri III". Così il Corriere della Sera, questa mattina, racconta la partita che si è giocata al Maradona, finita uno a zero per la squadra di Conte. Una vittoria che ha permesso alla squadra azzurra di riportarsi prima in classifica a più uno sull'Inter e sulle altre squadre a 38 punti: Atalanta, Fiorentina e Lazio.