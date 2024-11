La direzione di gara di Massa in Napoli-Roma non ha convinto nessuno, tranne la stampa napoletana. Massa viene bocciato da tutti

La direzione di gara di Massa in Napoli-Roma non ha convinto nessuno, tranne la stampa napoletana. Massa viene bocciato da tutti i quotidiani sportivi per aver graziato Lukaku, che ha rischiato l'espulsione nel primo tempo. Neanche un giallo per il belga e zero retropensieri stavolta per Conte.