CdS – Napoli, Lukaku vs Parma: fame, memoria e voglia di scudetto

Chi se non lui. In copertina, sulle pagine del Corriere dello Sport, in quelle che si parla di Napoli, c'è lui: Romelu Lukaku. Si sta giocando lo scudetto contro la sua ex squadra, l'Inter, che per due volte lo ha accolto, con cui ha vinto uno scudetto - con Conte in panchina - e si è giocato la finale di Champions poi andata al City.

Al Parma ha segnato all'andata all'esordio con la maglia azzurra. "Oggi, Big Rom è il miglior marcatore stagionale del Napoli con 13 reti e anche il giocatore che ha partecipato attivamente al maggior numero di gol: 24, contando anche gli 11 assist. È l’unico in Serie A ad aver raggiunto la doppia cifra sia nei gol che nei passaggi decisivi. E non è un caso se quei 13 gol abbiano portato in dote 13 punti pesantissimi in classifica. Nella lista dei suoi bersagli preferiti ci sono anche le neopromosse, come il Parma. Sei reti e due assist nelle ultime dieci partite contro squadre appena salite. Anche contro gli emiliani, in quel debutto al Maradona, aveva lasciato il timbro. Lukaku è tornato dominante, non come ai tempi dell’Inter, ma con più saggezza ed esperienza grazie al lavoro quotidiano e alla fame che non ha mai smesso di mordere", scrive di lui il giornale sportivo.