I due tecnici Roberto Mancini e Luciano Spalletti sono rimasti a piedi in vista della prossima stagione e potrebbero valutare eventuali chiamate in Italia:

"Mancini aspetta l’offerta giusta per ritornare. Tra le grandi, la Juve potrebbe essere una destinazione, se Igor Tudor andasse in difficoltà. Più difficile immaginare un Mancini 3 all’Inter, se fosse Cristian Chivu a entrare in sofferenza", precisa La Gazzetta dello Sport.

"Non si può escludere che Spalletti riparta dall’estero, nel suo curriculum ci sono le stagioni e le vittorie allo Zenit in Russia, ma immaginiamo che la rivincita voglia prendersela in Italia. E pure la sua è una figura adatta alla Juve, nel caso in cui Tudor deragliasse. Sarebbe il terzo gran toscano della panchina bianconera: Marcello Lippi, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. L’albo d’oro dice che la Juve e gli allenatori toscani sono altamente compatibili. Quanto all’Inter, nemmeno a parlarne: troppo ruvido e amaro il distacco del 2019, uno Spalletti bis sarebbe fantascientifico", spiega il quotidiano.