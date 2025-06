L'edizione odierna di Libero riporta un clamoroso retroscena, lanciato da La Sicilia, riguardo alla scelta del nuovo ct della Nazionale per il dopo Spalletti. Secondo il quotidiano, la FIGC aveva valutato anche un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, scontrandosi però con il veto assoluto di Buffon. Si legge:

"Prima dell’ufficialità di Rino Gattuso come neo-ct, tra i papabili sostituti di Luciano Spalletti era spuntato anche il clamoroso ritorno di Roberto Mancini. Secondo alcune indiscrezioni del quotidiano La Sicilia, una parte consistente dello spogliatoio - incluso alcuni dei senatori - aveva espresso il desiderio di rivederlo sulla panchina azzurra, individuandolo come unica figura in grado di ricostruire autorità e coesione dopo il declino degli ultimi mesi. Ma il ritorno di Manco è stato bloccato da Gigi Buffon".