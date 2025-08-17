FC Inter 1908
La Stampa – Marotta azionista dell’Inter allontana un altro scenario. E in futuro…

La Stampa – Marotta azionista dell’Inter allontana un altro scenario. E in futuro… - immagine 1
Il presidente nerazzurro da ieri possiede ufficialmente il 2% del club: ecco cosa può significare questa mossa
Fabio Alampi Redattore 

Da ieri è ufficiale: Giuseppe Marotta è un nuovo azionista dell'Inter. Il presidente nerazzurro ha ottenuto il 2% del club, legandosi ancor di più alla realtà interista e al fondo Oaktree. Ma cosa può significare questa mossa?

La Stampa – Marotta azionista dell’Inter allontana un altro scenario. E in futuro…- immagine 2
Getty Images

Lo spiega La Stampa: "Si tratta di una pratica molto diffusa tra i manager dei fondi finanziari e nelle franchigie dello sport professionistico americano. Meno in Italia: uno dei pochi casi è Fabregas azionista del Como. [...] In questo modo Marotta si assicura una notevole plusvalenza quando il fondo Oaktree cederà l'Inter. Con un'eventuale quotazione di un miliardo, questo 2% varrà 20 milioni".

La Stampa – Marotta azionista dell’Inter allontana un altro scenario. E in futuro…- immagine 3
Getty Images

"Senza dimenticare un ultimo corollario al nuovo status di Marotta: il ruolo di azionista allontanagli scenari che lo davano papabile presidente della Figc in caso di ribaltoni in via Allegri legati al destino della Nazionale".

