Matteo Pifferi Redattore 21 dicembre - 16:00

"La buona notizia, per l’Inter rientrata dall’Arabia Saudita a bocca asciutta, è una sola e indossa i guantoni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'ottima partita disputata da Josep Martinez contro il Bologna. La grande parata su Fabbian ha permesso all'Inter di andare ai rigori e di non essere eliminata prima ma, nel complesso, l'ex Genoa ha dato ottimi segnali.

"L’ex Genoa ha capitalizzato nel migliore dei modi l’andamento di una partita che è sembrata fatta apposta per esaltarlo: prima un avvio senza troppe difficoltà - e un’uscita incerta -, poi un crescendo fino all’occasione rossoblù in zona Cesarini e alla lotteria dal dischetto, finita male non per colpa sua. Le occasioni, però, vanno sfruttate, e Pepo l’ha fatto: la semifinale di Supercoppa serviva a dare risposte al tecnico e anche alla dirigenza.

Nulla di scontato: se a livello tecnico la fiducia non è mai stata in discussione, è sotto il profilo psicologico che la stagione di Martinez necessita(va) di conferme. Non sono passati nemmeno due mesi dall’incidente sulla via della Pinetina, nel quale ha perso la vita l’81enne Paolo Saibene. È difficile sostenere che basti una buona prova in un contesto di pubblico particolare, come lo stadio mezzo vuoto di Riad, per cancellare dalla testa un’indagine per omicidio stradale, pur se il lavoro degli inquirenti sembra escludere responsabilità di Martinez (la carrozzina elettrica su cui viaggiava l’uomo avrebbe invaso la corsia)", si legge sul quotidiano.

Ora resta da vedere quando potrà tornare titolare anche in campionato per dare il là all'alternanza con Sommer, che era nei programmi di Chivu e della società ad inizio stagione. "La bella prova di Riad, a un anno esatto dall’esordio come titolare in nerazzurro, ha detto che Martinez può tornare a rivestire appieno questo ruolo. E magari non solo", chiosa Tuttosport.