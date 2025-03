"Poi, normale: a fine stagione presidente e allenatore si incontreranno per fare il punto della situazione. Ma poiché De Laurentiis lo ha scelto con cura, dopo averlo corteggiato per sei anni, non lo lascerà andare via. Né Conte manda segnali di addio: ha voluto un contratto da 3 anni senza clausole rescissorie. Perché, da perfetto capopopolo, non voleva dare messaggi sbagliati ai tifosi e ai calciatori che stava scegliendo uno a uno e che stava convincendo a restare (come Di Lorenzo e Kvara). [...] Ovvio che in Italia sia il sogno di tutti. Conte ha dimostrato al Napoli di essere il migliore di tutti. Ed è normale che tutti vogliano il migliore ma Conte rimarrà al Napoli"