"La nuova formula sembra funzionare, il Paris Saint-Germain è vicino alla semifinale e l’esplosione di giocatori come Dembelé, Doué e Kvaratskhelia lo fa considerare un pretendente serio per la conquista dell’agognata Champions. La possibilità che Mbappé privi la sua ex squadra della partecipazione al torneo più importante, che con lui non è mai riuscita a vincere, sembra un gioco crudele. Ma non basta. Mbappé, tramite gli avvocati, annuncia anche denunce contro ignoti per il fango gettato su di lui sui social media (sospettando un ruolo della società), e contro il Psg per avere cercato di costringerlo a firmare un prolungamento del contratto. Secca la risposta della società: «Ricostruzione fantasiosa che sembra arrivare da un universo parallelo. Il Paris Saint-Germain continua a non capire perché Kylian Mbappé non si rivolga al tribunale del lavoro, l’unica istanza competente a risolvere la controversia».