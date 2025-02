Il Corriere della Sera, nell'analizzare la sconfitta dell'Inter rimediata a Firenze contro la Fiorentina, ha posto la sua attenzione sul mercato e sulla difficoltà nel gestire il doppio impegno: "Giocare su più fronti senza ricambi all'altezza — Taremi, Arnautovic e Correa lo sono stati molto raramente — non è possibile. E nel 2024 l'Inter ha pagato il conto uscendo agli ottavi di Champions. Quest'anno, anche per finanziare un mercato che dovrà portare 3-4 elementi di spicco, l'Europa conta molto di più: dentro la squadra e dietro alle scrivanie. E così smaltire le scorie in campionato è ancora meno facile".