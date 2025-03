"Non si tratta di una suggestione o di un titolo a sensazione, ma è un progetto concreto sul quale il club di via Aldo Rossi sta lavorando. Soprattutto dopo l’incontro a New York tra il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, e l’ad Giorgio Furlani, un summit nel quale sono state gettate le basi del Milan 2025-26. Appurato che l’avventura in rossonero di Conceiçao si concluderà (a fine stagione oppure prima, se la striscia di sconfitte continuerà), è arrivato il momento di giocare d’anticipo per non vivere un’altra annata come l’attuale. C’era bisogno di qualcuno che avesse un appeal e capacità (sulla carta) maggiori rispetto al tecnico di Parma. Come Antonio Conte, che non a caso ha rivitalizzato il Napoli, o come Massimiliano Allegri, che è ancora libero dopo l’anno sabbatico successivo all’addio alla Juventus. E adesso che c’è da sostituire Conceiçao e Max è disponibile, l’errore del 2024 non sarà ripetuto", scrive La Gazzetta dello Sport.