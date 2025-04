Le difficoltà nerazzurre

Ancora una volta, dunque, il sistema difensivo ha creato difficoltà all’Inter. Pressione non troppo alta, ma ampia (4-4-2 in fase di non possesso) e costruzione dal basso rallentata. I nerazzurri hanno provato a disinnescarla attraverso i lanci lunghi, che in qualche occasione hanno trovato il Diavolo disposto non al meglio, ma comunque pronto a ripiegare e rimediare. Così, fin quasi all’intervallo, i nerazzurri sono riusciti a essere pericolosi solo sugli sviluppi di un paio di corner. La scelta attendista del Milan si è rivelata giusta anche perché, non trovando sbocchi, l’Inter si è spesso ritrovata sbilanciata. Le ripartenze rossonere sono state sanguinose, in particolare quando a guidarle è stato Leao, che ha approfittato dei difetti di posizionamento (e di passo) della coppia Darmian-Bisseck (per non parlare di Frattesi…): fondamentale Martinez che ci ha messo mani e piedi per fermarle. Forse ingolosito, però, il Diavolo si è fatto sorprendere allo scadere del primo tempo: il contropiede nerazzurro, infatti, ha potuto affondare come un coltello nel burro, ma Frattesi non ha dato la giusta forza al suo colpo di testa, permettendo a Maignan di intervenire, e poi Bastoni, tutto solo in mezzo all’area, ha svirgolato malamente di sinistro.