Non è certo stato un derby come gli altri. Almeno sugli spalti di San Siro, visto che entrambe le curve hanno 'regalato' un clima surreale, soprattutto nei primi minuti di Milan-Inter. Il Giorno oggi in edicola racconta la serata del Meazza dal punto di vista delle Curve:

"Ora, invece, stop. Non una novità, anche nell’ultimo derby di campionato, a inizio febbraio, non si erano viste: vietate dalla Digos, una delle conseguenze dell’inchiesta "Doppia Curva" dello scorso settembre. Niente striscioni di vari gruppi, né in Curva Nord, né in Curva Sud. Altre magagne, poi, come la contestazione rossonera (con i tifosi che comunque hanno sostenuto la squadra e non hanno cantato cori contro la proprietà) e la protesta nerazzurra anche contro il caro biglietti. In tal senso ieri, fuori da San Siro, ieri, è apparso un messaggio eloquente: "Lo stadio non €’ un posto p€r famigli€. Basta caro biglietti"".